taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.810
USD
3,5683
EURO
4,0769
ALTIN
139,84
PETR
47,6900

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da tatil yapan Brezilyalı manken Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, balık restoranında Deniz Seki ve nişanlısı ile karşılaştı.

13.07.2017 - 00:52
  1. Haberler
  2. Magazin

Balık restoranında nişanlısı Faruk Salman ile sohbet edip yemek yiyen Deniz Seki, Adriana Lima ve Metin Hara'nın geldiğini fark edince çiftin yanına gidip mutluluklar diledi. Deniz Seki, Faruk Salman, Lima ve Metin Hara birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Deniz Seki ile Adriana Lima'nın sarmaş dolaş olması dikkat çekti. Restoran çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, "Metin, çok sevdiğim bir arkadaşım. Böyle bir mutluluğu tebrik etmek istedim, onu görünce yanaklarından öpmek istedim. Aşk bu, reklam olduğuna inanmıyorum. Hiç öyle gözükmüyor arkadaşlar, aşk şarkıları yazan biri olarak reklam aşkı olduğuna inanmıyorum" dedi.

Seki daha sonra nişanlısı ile restorandan ayrılırken Lima ve Hara'nın yemeğe devam ettikleri görüldü.

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

İlginizi Çekebilir
Türkan Şoray taburcu oldu
Türk sinemasının "Sultan" lakabıyla tanınan ünlü ismi Türkan Şoray, geçirdiği ameliyat sonrasında tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı.
Dünya basınında Adriana Lima, Metin Hara aşkı - FOTO GALERİ
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve Metin Hara aşkı dünya basının da gündeminde.
Sertab Erener'in bikinili fotoğrafı
Ünlü şarkıcı Sertab Erener, bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
Nur Yerlitaş hastaneden fotoğraf paylaştı
Moda tasarımcısı Nur Yerlitaş, rahatsızlığı nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastanede tedavi görüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD’den Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

ABD’den Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

46
Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

2
Polisten kaçan Suriyelilerin üzerinden silah ve bomba çıktı

Polisten kaçan Suriyelilerin üzerinden silah ve bomba çıktı

6
Karabük'te bomba alarmı

Karabük'te bomba alarmı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM