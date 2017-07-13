Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Balık restoranında nişanlısı Faruk Salman ile sohbet edip yemek yiyen Deniz Seki, Adriana Lima ve Metin Hara'nın geldiğini fark edince çiftin yanına gidip mutluluklar diledi. Deniz Seki, Faruk Salman, Lima ve Metin Hara birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Deniz Seki ile Adriana Lima'nın sarmaş dolaş olması dikkat çekti. Restoran çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, "Metin, çok sevdiğim bir arkadaşım. Böyle bir mutluluğu tebrik etmek istedim, onu görünce yanaklarından öpmek istedim. Aşk bu, reklam olduğuna inanmıyorum. Hiç öyle gözükmüyor arkadaşlar, aşk şarkıları yazan biri olarak reklam aşkı olduğuna inanmıyorum" dedi.

Seki daha sonra nişanlısı ile restorandan ayrılırken Lima ve Hara'nın yemeğe devam ettikleri görüldü.



































