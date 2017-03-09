Adriana Lima ile Julian Edelman ayrıldı

35 yaşındaki Brezilyalı model ile 30 yaşındaki New England Patriots takımında oynayan Amerikan futbolcusunun, sekiz aylık birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda noktaladıkları öğrenildi.
AYRILIK SEBEBİ: PROGRAMLARININ ÇATIŞMASI
Çifte yakın kaynaklar, Lima ve Edelman’ın ayrılık sebeplerinin programlarının çatışması olduğunu belirtti.
İLK KEZ TEMMUZ'DA EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
İkili, ilk kez Temmuz 2016’da el ele görüntülenmişti. Nantucket Adası’nda el ele yürürken objektiflere takılan çiftin Miami’de ortak arkadaşları sayesinde tanıştıkları ileri sürülmüştü.