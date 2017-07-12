Adriana Lima Metin Hara'yı sürekli öpüyor

Brezilyalı model Adriana Lima ile yazar Metin Hara'nın Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tatili sürüyor. Metin Hara dün sabah kahvaltı sırasında sevgilisine kolye hediye etti. Adriana’nın teşekkürü ateşli bir öpücük oldu. Çift, kaldıkları çiftlik evinin bahçesinde Posta'dan Ali Keser tarafından dudak dudağa görüntülendi.

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Daha sonra Lima ve erkek arkadaşı Metin Hara, konakladıkları Dereköy Mahallesi'ndeki çiftlik evinden akşam yemeği için bir araçla ayrıldı. Bodrum'un "sosyetik plajı" olarak bilinen Göltürkbükü Mahallesi'ne geçen Lima ve beraberindekiler, denize sıfır sahildeki lüks bir restoranda yemek yedi. Lima ve Hara, daha sonra VIP araçla konakladıkları yere geldi. Araçtan inen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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