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Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima reklam yüzü olduğu marka için New York sokaklarında poz verdi

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 07:19..
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Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, New York sokaklarında bir taksinin üzerine çıkıp birbirineden seksi pozlar verdi. Lima'nın sosyal medyaya düşen yeni karerini önce sevgilisi Metin Hara’ya gösterip onay aldığı söyleniyor.

"BENİM YAKLAŞIMIM BU DEĞİL"

Adriana Lima kısa bir süre önce “Artık çıplak poz vermeyeceğim” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekmişti. Bu kararında Metin Hara’nın etkisi olduğu konuşuluyordu ancak Metin Hara durumu şöyle yorumladı: “Benim yaklaşımıma zerre kadar oturmayan, tamamen kurgusal bir söylem. Paylaşımı o değil aslında, mesajı açık ve net: Herhangi bir neden olmadan, sadece soyunmak için soyunmayacağım. Aslında bir kadının son derece değerli bir şekilde, kadının metalaştırılmasında duyduğu rahatsızlığın hikayesi.”

Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

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