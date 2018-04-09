Adriana Lima: Suç ortağım Metin özlüyorum seni

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen ve sevgilisi Metin Hara'nın ailesiyle tanışan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, sosyal medya hesabından yeni özlem dolu bir paylaşımda bulundu.

AYRILIK YOK AŞK VAR

Geçen yaz başlayan aşkları doludizgin devam eden Metin Hara ve Adriana Lima çiftinin, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili canları sıkılsa da paylaşımlarıyla birbirlerine olan aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

"ÖZLÜYORUM SENİ SUÇ ORTAĞIM"

Lima, sosyal medya hesabından Hara ile çektiği bir selfie'sini paylaştı ve altına "Özlüyorum seni suç ortağım" notunu düştü.

Adriana Lima'nın paylaşımına Metin Hara'dan cevap gecikmedi. Hara, bu kareyi, 'Suç ortağım' notuyla paylaştı.