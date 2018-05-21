Adriana Lima ve Metin Hara'dan yatak pozu

İki yıl önce başlayan başlayan aşkları, aileleri tanıştırma noktasına kadar gelen Adriana Lima ve Metin Hara çifti, dönem dönem sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerinin ne kadar güzel gittiğini gözler önüne seriyor.

YATAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Kimi zaman birbirlerini öperken ya da çıktıkları bir gezide çekilmiş fotoğraflarını paylaşan çift, bu defa çok daha cesur bir paylaşımda bulundu. Metin Hara'yı uyurken yanağından öpen Adriana Lima, ''Aşk her zaman kazanacak'' notunu düştüğü fotoğrafla takipçilerinden binlerce yorum aldı.