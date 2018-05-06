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Adriana Lima yakın takipte

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu Metin Hara'ya "New York yerleş" teklifi yapan Adriana Lima, sevgilisini stalk'larken yakalandı.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 09:17..
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Dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile sevgilisi Türk yazar Metin Hara'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor.

STALKER LİMA

11 aydır aşk yaşadığı yazar Metin Hara'ya  "Yanıma yerleş. New York-İstanbul arasında yaşaman çok zor. Burası kariyerin için önemli, fırsat çok" dediği iddia edilen Lima, sevgilini stalk'larken yakalandı.

Metin Hara’nın bir öğrencisinin sosyal medya hesabından Hara ile fotoğraf paylaşması üzerine Adriana Lima o profili inceledi.

Profilin sahibi, storylerini Adriana Lima’nın izlediğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Adriana Lima yakın takipte

Adriana Lima yakın takipte

Adriana Lima yakın takipte

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