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Adriana Lima’dan Barros’a ‘bebek’ öpücüğü

Antalya’da düzenlenen defilede, Adriana Lima, 3 aylık hamile olan Brezilyalı model Ana Beatriz Barros’u karnından öptü.

10.06.2017 - 05:59
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Adriana Lima’dan Barros’a ‘bebek’ öpücüğü

Antalya’da 8-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show’un The Land of Legends Theme Park’ta havuz üzerine kurulan podyumda, dünyaca ünlü mankenlerle birlikte Türk mankenler sahne aldı.

TÜRKİYE'DEN 50 MANKEN KATILDI

Dosso Dossi Fashion Show için Antalya’ya gelen Victoria’s Secret’in Brezilyalı dünyaca ünlü top modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros’a Türkiye’den de 50 manken eşlik etti.

Adriana Lima’dan Barros’a ‘bebek’ öpücüğü

DEFİLE FİNALİNDE ÖPÜCÜ SÜRPRİZİ

Dosso Dossi’nin kreasyonlarını tanıtan Brezilyalı ünlü mankenler üçer kez podyuma çıkarken, defilenin finalinde ise bir sürpriz yaşandı. Defile finalinde Adriana Lima, arkadaşı Ana Beatriz ile el ele tutuşarak podyuma birlikte geldi.

Adriana Lima’dan Barros’a ‘bebek’ öpücüğü

Tüm mankenlerin sahneye çıkmasının ardından görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Bu sırda Adriana Lima, podyumdaki yürüyüşleri sırasında da zaman zaman karnını tutan Ana Beatriz Barros’u karnından öptü.

Adriana Lima’dan Barros’a ‘bebek’ öpücüğü

Eliyle kalp işareti de yapan Adriana Lima’nın bu öpücüğünün ardından Brezilyalı diğer manken arkadaşı Isabeli Fontana da Barros’u karnından öptü. Barros’un 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Adriana Lima’dan Barros’a ‘bebek’ öpücüğü

Defilede ayrıca Rus şarkıcı Dima Bilan ile Ayşe Hatun Önal da sahneye çıkıp, birer şarkı seslendirdi.

Adriana Lima’dan Barros’a ‘bebek’ öpücüğü

Adriana Lima’dan Barros’a ‘bebek’ öpücüğü

Adriana Lima’dan Barros’a ‘bebek’ öpücüğü

Adriana Lima’dan Barros’a ‘bebek’ öpücüğü

Adriana Lima’dan Barros’a ‘bebek’ öpücüğü

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