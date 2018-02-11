Af dileyen Aylin Nazlıaka PM'de tartışmalara neden oldu

Türkiye, Suriye sınırının terör örgütü YPG'den temizlenmesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na odaklanmışken, ana muhalefet partisi CHP'de şu sıralar tek gündem parti içi tartışmalar.

Geçtiğimiz hafta 36. Olağan Kurultay'ını gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni Parti Meclisi'nin ilk toplantısı tartışmalı geçti.

NAZLIAKA 'AFFEDİN' DİLEKÇESİ YOLLADI

PM'de tartışmanın konusu CHP'den ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın affedilmek için dilekçe vermesi oldu.

Bu dilekçeye başta Necati Yılmaz olmak üzere PM üyelerinin karşı çıkması üzerine tekrar görüşülmek için MYK'ya yollandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hatırlanacağı üzere Aylin Nazlıaka bir diğer CHP'li vekil Necati Yılmaz'ı odasından Atatürk resmini indirmekle suçlamış. Yaşanan tartışmanın ardından Nazlıaka partiden ihraç edilmişti.