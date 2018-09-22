Af teklifinin kapsamadığı suçlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevindeki kader mahkumları için çalışma yapılması gerektiğinin önemini sık sık gündeme getiriyordu.

MHP, af teklifini uzun bir çalışmanın ardından tamamladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından açıklanan teklifin ayrıntılarında hangi suçların af kapsamına girmediğine de yer verildi.

MHP'nin af önerisindeki kapsam dışı suçlar VİDEO

İŞTE KAPSAM DIŞI KALAN SUÇLAR

76. Soykırım,

77. İnsanlığa karşı işlenen suçlar,

78. Örgüt,

81. Kasten öldürme,

82. Kasten öldürmenin nitelikli halleri,

90. İnsan üzerindeki deney,

91. Organ ve doku ticareti,

94. İşkence,

95. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence,

96. Eziyet,

102. Cinsel saldırı,

103. Çocukların cinsel istismarı,

104. Reşit olmayanla cinsel ilişki,

105. Cinsel taciz,

302. Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma fiili,

303. Düşmanla iş birliği yapmak,

304. Devlete karşı savaşa tahrik,

305. Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunma ve bunun için yarar sağlama,

306. Yabancı devlet adına adam toplama,

307. Askeri tesisleri tahrip,

308. Düşman devlete maddi ve mali yardım,

309. Anayasa ihlal,

310. Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı,

311. Yasama organına karşı suç,

312. Hükümete karşı suç,

313. T.C. hükümetine karşı silahlı isyan,

314. Silahlı örgüt,

315. Silah sağlama,

316. Suç için anlaşma,

317. Askeri komutanlıkların gasbı,

318. Halkı askerlikten soğutma,

319. Askerleri itaatsizliğe teşvik,

320. Yabancı hizmetine askeri yazma ve yazılma,

321. Savaş zamanında emirlere uymama,

322. Savaş zamanında yükümlülüklerini yerine getirmeme,

323. Savaş zamanında yalan haber yapma,

324. Seferberlikle ilgili görev ihmali,

325. Düşmanla ünvan vb. payeleri paylaşma,

326. Devletin güvenliğine ilişkin belgeler,

327. Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek,

328. Siyasal veya askeri casusluk,

329. Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama,

330. Gizli kalması gereken bilgileri açıklama,

331. Uluslararası casusluk,

332. Askeri yasak bölgelere girme,

334. Devlet sırlarından yararlanma,

335. Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini,

336. Yasaklanan bilgileri açıklama,

337. Yasaklanan bilgileri casusluk için açıklamak,

338. Taksir sonucu casusluk fiilinin işlenmesi,

339. Devlet güvenliğiyle ilgili belgeleri elinde bulundurmak.

3712. Terörle mücadele yasasındaki suçlar

5816. Atatürk aleyhine işlenen suçlar

6832 Orman kanunundaki suçlar