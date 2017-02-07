Af yasasının faturası Adalet Bakanı'na kesilecek

Hükümetin tepkiler üzerine 1989’da Çavuşesku’nun devrilmesinden bu yana ki en büyük protesto gösterilerine neden olan kararnameleri geri çekmesine rağmen farklı şehirlerden başkent Bükreş‘e akın eden 200 binden fazla kişi, hükümet binası önündeki protestolarını sürdürdü.

ADALET BAKANI GÖREVDEN ALINABİLİR

Romanya Başbakanı Sorin Grindeanu ise son yaptığı açıklamada protestolara yol açan tartışmalı kararnamenin yanlış bir şekilde işleme konulması nedeniyle Adalet Bakanı Florin Iordache’yi görevinden alabileceğini söyledi.

İSTİFA ETMEYECEK

Grindeanu “Antena 3” televizyon kanalına yaptığı açıklamada, milyonlarca seçmenin oyuyla yönetime geldiklerini ve hükümetin programını uygulamak için seçmenin güvenini aldıklarını ifade ederek, istifa etmeyeceğini açıkladı.

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