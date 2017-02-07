taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.358
USD
3,7039
EURO
3,9636
ALTIN
146,91
PETR
55,8300

Af yasasının faturası Adalet Bakanı'na kesilecek

Romanya’da hükümetin 50 bin Euro’dan az yolsuzluk yapanları hoşgören yasa tasarısının yankıları sürüyor.

07.02.2017 - 09:33
  1. Haberler
  2. Dünya

romanya protesto

Hükümetin tepkiler üzerine 1989’da Çavuşesku’nun devrilmesinden bu yana ki en büyük protesto gösterilerine neden olan kararnameleri geri çekmesine rağmen farklı şehirlerden başkent Bükreş‘e akın eden 200 binden fazla kişi, hükümet binası önündeki protestolarını sürdürdü.

ADALET BAKANI GÖREVDEN ALINABİLİR

Romanya Başbakanı Sorin Grindeanu ise son yaptığı açıklamada protestolara yol açan tartışmalı kararnamenin yanlış bir şekilde işleme konulması nedeniyle Adalet Bakanı Florin Iordache’yi görevinden alabileceğini söyledi.

İSTİFA ETMEYECEK

Grindeanu “Antena 3” televizyon kanalına yaptığı açıklamada, milyonlarca seçmenin oyuyla yönetime geldiklerini ve hükümetin programını uygulamak için seçmenin güvenini aldıklarını ifade ederek, istifa etmeyeceğini açıkladı.

Af yasasının faturası Adalet Bakanı'na kesilecek VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Araç maketleri atölyesi açtı

Araç maketleri atölyesi açtı

66
ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

94
Çanakkale'de peş peşe depremler

Çanakkale'de peş peşe depremler

15
Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

64
İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

29
Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması

1
Olaylı derbinin faturası ağır oldu

Olaylı derbinin faturası ağır oldu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM