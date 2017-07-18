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AFAD Başkanı açıklama yaptı

AFAD Başkanı Bilden; "Allah'a şükür ilk bilgilere göre can kaybı yok" dedi.

18.07.2017 - 11:58
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden, İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışla ilgili ilk bilgilere göre can kaybı olmadığını bildirdi.

Bilden, sosyal medya hesabından, "AFAD ekiplerimiz İstanbul'da meydana gelen yoğun yağış ve selin ilk dakikalarından itibaren görevlerinin başında ve sahadalar. Hepsi sahada arama kurtarma çalışmaları yapıyorlar. Allah'a şükür, ilk bilgilere göre can kaybı yok." açıklamasında bulundu.

Zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmamasını öneren Bilden, ilgili kurumların uyarılarına uyulmasını istedi.

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