AFAD Başkanı açıklama yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden, İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışla ilgili ilk bilgilere göre can kaybı olmadığını bildirdi.

Bilden, sosyal medya hesabından, "AFAD ekiplerimiz İstanbul'da meydana gelen yoğun yağış ve selin ilk dakikalarından itibaren görevlerinin başında ve sahadalar. Hepsi sahada arama kurtarma çalışmaları yapıyorlar. Allah'a şükür, ilk bilgilere göre can kaybı yok." açıklamasında bulundu.

Zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmamasını öneren Bilden, ilgili kurumların uyarılarına uyulmasını istedi.