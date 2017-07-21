AFAD Başkanı: Şu an Bodrum'dan daha güvenli bir yer yok

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde havanın aydınlanmasıyla Vali Esengül Civelek beraberindeki AFAD Başkanı Halis Biden, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile incelemelerde bulundu.

İlk olarak Bodrum Devlet Hastanesine giden Civelek, hastane bahçesi ve acil servisteki yaralıları ziyaret etti, doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

EN FAZLA HİSSEDİLEN YER BODRUM

Ardından Gümbet Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece yaşanan depremin en fazla hissedildiği yerin Bodrum olması nedeniyle ilçede incelemelerde bulunduklarını belirtti.

"ÖNEMLİ BİR HASAR YOK"

Deprem nedeniyle il genelinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Civelek, "Yaptığımız incelemeler sonucunda Bodrum'da önemli bir hasarın olmadığını, sadece eski binalarda ufak çatlaklar oluştuğunu gözlemledik." dedi.

"UZMANLAR İNCELEME YAPIYOR"

Bodrum Devlet Hastanesinin asma katının çöktüğü iddialarına da değinen Civelek, konunun uzmanlarının inceleme yaptığını ve hastanede hasta kabulü yapıldığını kaydetti.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinde depremin hemen ardından kriz masası oluşturulduğunu anlatan Civelek, bir vali yardımcısının başkanlık ettiği kriz masasından il genelindeki çalışmaların koordine edildiğini aktardı.

AFAD Başkanı Biden de kurum olarak almaları gereken tedbirlerin tamamını aldıklarını dile getirdi.

TURİSTLER RAHATLIKLA TATİLLERİNE DEVAM EDEBİLİR

Tehlikeli bir durumun olmadığına işaret eden Biden, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı turistler çok rahatlıkla Bodrum'daki tatillerine devam edebilir. Uzmanlardan aldığım bilgiye göre, buranın en fazla üretebileceği deprem bu kadar. Artçı depremler de oluştu. Bu enerjinin ciddi manada boşaldığı anlamına geliyor. Ayakta olan sağlıklı yapılar kontrollü bir şekilde kullanabilirler. Şu an itibarıyla Muğla genelinde hayatını kaybeden vatandaşımız ve her hangi bir yıkık yapımız yok. Bu turizm beldemizde hayatın hızlı bir şekilde normale dönmesini bekliyoruz."

"CAN KAYBIMIZ VE ÖNEMLİ BİR MAL KAYBIMIZ YOK"

Belediye Başkanı Kocadon ise Bodrum'da ilk kez bu kadar şiddetli bir deprem yaşadıklarını vurguladı. İlk yaşanan paniğin normal olduğuna dikkati çeken Kocadon, "Ben de aynı paniği yaşadım. Güzel olan herhangi bir can kaybımız ve önemli bir mal kaybımız yok. Binalarımızın hiçbirinde yıkım olmadı. Bu da Bodrum'un ne kadar güvenilir bir yer olduğunu yeniden gösterdi." diye konuştu.

"BODRUM'DAN DAHA GÜVENLİ BİR YER YOK"

Kocadon, misafirlerin tatillerine devam etmelerini ve tatilin tadını çıkartmalarını tavsiye ederek, "Bodrum'dan ayrılmamalarını diliyorum çünkü şu anda Bodrum'dan daha güvenli bir yer yok. Bunun da kanıtı son depremde hep birlikte yaşayarak gördük." dedi.