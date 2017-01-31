AFAD Kart Suriyelileri sevindirdi

Türkiye'nin en büyük çadır kenti olan Suruç Konaklama Tesisleri'nde kalan sığınmacılar, iki yıldır, finansmanı Başbakanlık tarafından karşılanan kartlarla marketlerden alışveriş yapma imkanı buluyor.

6 AYRI MARKETTEN ALIŞVERİŞ İMKANI

Yaklaşık 32 bin kişinin barındığı tesiste yer alan 6 ayrı marketten, "AFAD Kart" ile ayda 100'er liralık alışveriş yapılabiliyor.

TÜRK DEVLETİNE VE HALKINA TEŞEKKÜR

Sığınmacılardan Ali Suryan, AA muhabirine, insanın gönlünden geçeni alabilmesinin önemli olduğunu söyledi. Marketten istedikleri gıdayı almanın sevincini yaşadıklarını anlatan Suryan, "Her şey alıyoruz, ekmek, yoğurt... Fiyatlar iyi, herhangi sıkıntı çekmiyoruz. Bize sağlanan imkanlardan dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

Ömer Hasmarey de kart sayesinde 5 kişilik ailesinin aylık ihtiyacını karşılayabildiğini belirtti.

Suriye'ye has bazı ürünleri de marketlerde bulabildiklerini dile getiren Hasmarey, "Buradan istediğimizi alıyoruz. Bazen markette fiyatlar yükseliyor ama idare ediyoruz, çok şükür." ifadelerini kullandı.

GİYİM, SOBA ÜCRETSİZ

Tesisin Market Müdürü Mehmet Emin Demirtekin, markette satılmayan giyim, soba gibi ihtiyaçların da AFAD tarafından sığınmacılara ücretsiz dağıtıldığını bildirdi.

Sığınmacılara özgür alışveriş ortamı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Demirtekin, şunları kaydetti: "Alışverişlerde genelde gıda ürünleri tercih ediliyor. Aldıkları gıdalarla çadırlarında istedikleri gibi yemek yapma imkanı buluyorlar. Süt, bebek bezi, çay ve bakliyat, en fazla giden ürünlerin başında geliyor. Mırrayı da Suriyeliler çok tüketiyor. Yine kendilerine has bazı gıda ürünleri var, susam ve zahter gibi. Onları da marketlerde kullanımlarına sunuyoruz."