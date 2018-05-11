AFAD ve Mehmetçik Suriye'de yardımlara devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin kentinde terör unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyette gösterdiği üstün başarısının ardından bölgedeki halktan elini çekmedi.

Hayatın normale dönmesi için büyük bir özveri ve kararlılıkla çalışan Mehmetçik, AFAD ile işbirliği içinde her köye yardım ulaştırıyor.

YÜZLERCE AİLENİN YÜZÜNÜ MEHMETÇİK VE AFAD GÜLDÜRÜYOR

AFAD ve Mehmetçik önceki gün Mollahalil, Medaye, Satuf, Mervane, Sinara, Rutanlı ve İkiahır köylerine, dün ise Heygece, Sinara, Dalyanlı, Eşkangarbi, Hacılar ve Tel Dilur köylerinde yaklaşık 750 aileye gıda yardımı yaptı.

Hafta başında ise Şeyh Hadid’de 500’e yakın aileye gıda yardımı ulaştırdı.



