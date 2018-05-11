taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.381
USD
4,2392
EURO
5,0507
ALTIN
179,83
PETR
77,2800

AFAD ve Mehmetçik Suriye'de yardımlara devam ediyor

TSK ve AFAD, Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde şimdi de gıda ve sağlık yardımıyla mazlumların gönüllerinde taht kuruyor.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 09:48..
  1. Haberler
  2. Gündem
AFAD ve Mehmetçik Suriye'de yardımlara devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin kentinde terör unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyette gösterdiği üstün başarısının ardından bölgedeki halktan elini çekmedi.

AFAD ve Mehmetçik Suriye'de yardımlara devam ediyor

Hayatın normale dönmesi için büyük bir özveri ve kararlılıkla çalışan Mehmetçik, AFAD ile işbirliği içinde her köye yardım ulaştırıyor.

AFAD ve Mehmetçik Suriye'de yardımlara devam ediyor

YÜZLERCE AİLENİN YÜZÜNÜ MEHMETÇİK VE AFAD GÜLDÜRÜYOR

AFAD ve Mehmetçik önceki gün Mollahalil, Medaye, Satuf, Mervane, Sinara, Rutanlı ve İkiahır köylerine, dün ise Heygece, Sinara, Dalyanlı, Eşkangarbi, Hacılar ve Tel Dilur köylerinde yaklaşık 750 aileye gıda yardımı yaptı.

AFAD ve Mehmetçik Suriye'de yardımlara devam ediyor

Hafta başında ise Şeyh Hadid’de 500’e yakın aileye gıda yardımı ulaştırdı.

AFAD ve Mehmetçik Suriye'de yardımlara devam ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Koray Aydın'ın çelişkili Meral Akşener açıklamaları
FETÖ'nün Meral Akşener'e destek verdiğini söyleyen Koray Aydın, bu açıklamalarını unutarak Akşener'e iftira atılabileceğini söyledi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığında A Takımı belirlendi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak İl Yönetim Kurulu toplantısında İl Yürütme Kurulu Üyelerini açıkladı.
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ekonomi toplantısında, yeni bir yol haritası çizildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MetroPoll'ün 24 Haziran anketi

MetroPoll'ün 24 Haziran anketi

122
Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı

Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı

132
Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

69
Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor

Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor

106
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

60
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin performansından memnun

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin performansından memnun

35
ABD'de genç bir kadın tartıştığı adama twerk yaptı

ABD'de genç bir kadın tartıştığı adama twerk yaptı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94