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AfD ile Cem Özdemir birbirine düştü

Almanya'da ortalık karıştı. Cem Özdemir, AfD milletvekillerini ırkçılıkla suçladığı gerekçesiyle şikayet edildi.

Haber Merkezi | 25.02.2018 - 13:23..
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AfD ile Cem Özdemir birbirine düştü

Almanya'da seçimden sonra Cem Özdemir'in yüzü yine gülmedi. Koalisyon görüşmelerinde Yeşiller Partisi'nden Dışişleri Bakanı olması beklenen ancak Merkel tarafından diretk olarak üstü çizilen Cem Özdemir'e bri darbe de AfD partisinden geldi.

Almanya'da ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, AfD'li milletvekillerini ırkçılıkla suçlayan Yeşiller Partili politikacı Cem Özdemir hakkında resmi şikayet başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

AfD ile Cem Özdemir birbirine düştü

İHTİYARLAR HEYETİNE GİDİYOR

AfD Cem Özdemir'in Alman Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmasını "resmi olarak Meclis İhtiyarlar Heyeti'ne taşıyacaklarını" kaydederken, şikayette bulunacaklarını belirttiler.

AfD ile Cem Özdemir birbirine düştü

ALMAN CEM'DEN AFD'YE CEVAP

Özdemir AfD'nin suçlamalarına karşı "hızlandırılmış biçimde ve herkesin açıkça görebileceği şekilde" radikalleştiğini söyledi. Ayrca, "Konuşmasının ardından toplumun her kesiminden gelen destek" için ise minnettar olduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Türk düşmanı AfD ve Cem Özedmir'in karşılıklı atışması, Türk düşmanları birbirini yiyor yorumlarını da beraberinde getirdi.

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