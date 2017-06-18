Afgan askeri 7 ABD askerini yaraladı

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Dehdadi bölgesinde konuşlu askeri birlikte bir komandonun, dün kendilerini eğiten ABD askerlerinin üzerine ateş açması sonucu 7 Amerikan askerinin yaralandığı belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLADI
Yaralıların tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, konunun ayrıntılı olarak soruşturulduğu aktarıldı.
AFGAN ASKERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
ABD'nin Afganistan'da birlikte çalıştığı Afgan ordusu içerisinde Amerikalı askerlere yönelik saldırılar son dönemde sıklıkla görülüyor.
Bir hafta önce de ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 3 Amerikan askeri, bir Afgan askeri tarafından öldürülmüştü.