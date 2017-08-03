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Afgan çobanın gasp yalanını ayak izleri ortaya çıkardı

Konya'da koyun sürüsünün gasp edildiğini söyleyen çobanın polis tarafından yalan söylediği belirlendi.

03.08.2017 - 09:23
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Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanımadığı 2 kişi tarafından el, ayak ve gözleri bağlanarak sürüsünden 45 büyükbaş hayvan ile 2 cep telefonunun gasp edildiğini öne süren Afgan çoban 28 yaşındaki Feyzulah Amade'nin bulunduğu bölgede başka ayak izi olmadığı belirleyince yalan söylediğini ortaya çıkardı.

Amade'nin sürüyü otlatırken hayvanları kaybettiği için gasp edildiği yalanını uydurduğu belirlenirken, polis hayvanları 5 kilometre ileride bularak sahibine teslim etti.

Afgan çobanın gasp yalanını ayak izleri ortaya çıkardı

Afgan çobanın gasp yalanını ayak izleri ortaya çıkardı VİDEO

GASP YALANI UYDURDU

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bosnahersek Mahallesi'nde meydana geldi. 5 aydan bu yana çobanlık yapan Afganistan vatandaşı Feyzullah Amade, polisi arayarak tanımadığı 2 kişinin yattığı konteynere geldiğini söyledi. Amade, bu kişilerin el, ayak ve gözlerini bağladığını, sürüsünde bulunan 54 büyükbaş havyandan 45'i ve 2 cep telefonunu gasp ettiğini öne sürdü. Amade kendisinin içerde bulduğu bir bıçakla ipi keserek kurtulduğunu ifade etti.

Afgan çobanın gasp yalanını ayak izleri ortaya çıkardı

AYAK İZLERİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipleri konteyner ve çevresinde çalışma başlattı. Polis, yaptığı görüşmede Amade'nin çelişkili ifadelerde bulunmasından şüphelendi. Ekipler olay yeri çevresinde yaptığı çalışmada Amade'nin ayakkabılarından başka herhangi bir ize rastlamadı. Polis bunun üzerine yeniden Amade'nin ifadesini alırken çoban yalan söylediğini itiraf etti.

Afgan çobanın gasp yalanını ayak izleri ortaya çıkardı

"KORKUMDAN SÖYLEYEMEDİM"

Feyzullah Amade ifadesinde, "Sürüyü otlatırken hayvanları kaybettim. 45 hayvanın değeri yaklaşık 250 bin lira. Hayvan sahibine söylemektem korktum. Bu parayı ödeyemezdim. El ve ayaklarımı bağlayarak böyle bir yalan söyledim" dedi.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Arazide yapılan aramada havyanlar 5 kilometre ilerideki askeri sınırda bulunarak sahibine teslim edildi. Feyzullah Amade hakkında suç uydurmaktan işlem başlatıldı.

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