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Afgan kadın pilot dünya turu atıyor

Afganistan'da göçmen kampında doğan bir kadın, kadınları yüreklendirmek için uçakla dünyanın etrafında tur atıyor.

11.07.2017 - 05:00
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BBC Türkçe'nin haberine göre 29 yaşındaki Shaesta Waiz, sertifikalı ilk Afgan kadın sivil pilot ve dünya çevresinde havada tur atan en genç kadın olmayı hedefliyor.

ÜLKESİ AFGANİSTAN'A VARDI

Destansı yolculuğuna tek motorlu, ufak bir uçakla şu an yaşadığı ABD'den başladı ve yakın bir zamanda Afganistan'ın başkenti Kabil'e vardı. Waiz, Kabil'de düzenlenen basın toplantısında muhabirlere doğduğu ülkeye geri dönmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Afgan kadın pilot dünya turu atıyor

"Neredeyse 29 yıl oldu. Diğerlerine ilham kaynağı olabilmek için dünya turu yapan bir pilot olarak dönmek, burada olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.

KÜÇÜK YAŞTA ABD'YE YERLEŞTİ

Waiz bir mülteci kampında dünyayaa geldi ve 1987 yılında Sovyet-Afgan Savaşı'ndan kaçan ebeveynleri ve beş kız kardeşiyle ABD'ye yerleşti. California Eyaleti'ndeki Richmond kentinin yoksul bir bölgesinde yetişti. Havacılığı keşfedene kadar üniversiteye gitmeyi ve bir meslek edinmeyi düşünmediğini söylüyor.

Kabil'deki basın toplantısında şunları söyledi: "Küçük bir kızken belki üniversiteye giderim diye düşünüyordum, ama genç bir yaşımda evlenip, aile sahibi olacaktım. Ancak daha sonra gerçekten sevdiğim bir şeyi buldum ve bu uçmak...

Kendi uçağınızın pilotu olmak ve yüreğinizin istediği yere uçabilmek inanılmaz bir his. Gerçekten çok sevdiğim, koruduğum bir tutku ve bunu Afganistan'daki kadınların da deneyimlemesini istiyorum."

Afgan kadın pilot dünya turu atıyor

Waiz, genç kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi almaları için onları teşvik eden bir sivil toplum örgütünün de kurucusu.Waiz aynı zamanda ailede üniversiteyi bitiren ve yüksek lisans eğitimi alan ilk kişi.

WAİZ'İN KADINLARA MESAJI

Kadınlara mesajıysa şu:

"Nasıl bir hayat yaşıyor olursanız olun, önünüzde pek çok engel de olabilir, ancak gerçekten önemli olan hayal etmeniz, büyük hayaller kurmanız, onun için çok çalışmanız ve peşinden gitmeniz."

ABD'YE GERİ DÖNECEK

Waiz yolculuğuna 13 Mayıs'ta Florida'da başladı ve Beechcraft Bonanza A36 model uçağıyla 19 ülkeyi ziyaret ediyor. Afganistan'dan sonra Asya ve Avustralya kıtaları üzerinden ABD'ye geri dönecek.

Afganistan'a ileride geri dönmek istediğini söylüyor. "Birkaç yıl sonra, belki bir uçuş okulu, belki de Afganistan'daki kadınların havacılığı tecrübe edecekleri bir girişim için dönmeyi istiyorum" diyor.

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