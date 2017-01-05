Afgan kadın polisler mezun oldu

Törende, PMYO'da eğitim gören Afgan öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ve Sivas yöresine ait "Sivas'ın yollarına" adlı türküyü ezbere okudu.

AFGAN KADIN POLİSLER MEZUN OLDU DİPLOMALARINI ALDI

Afganistan ve Türkiye arasında 5 Mart 2011'de imzalanan mutabakat gereğince Afgan polislere verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sivas PMYO'da mezuniyet töreni düzenlendi.

BU KARDEŞLİK PROJESİNİN ONURUNU YAŞIYORUZ

Türkiye'nin bu anlamda tarihten gelen sorumluluk duygusuyla hareket ettiğine değinen İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, şunları kaydetti:

"Afganistan coğrafi olarak Türkiye'ye ne kadar uzaksa tarihi, siyasi, kültürel ve gönül bağı olarak da bir o kadar yakındır. Bu kardeşlik projesi neticesinde değerli Afganistan halkına Türkiye Cumhuriyeti olarak özellikle insan unsuruna katkı sağlamanın onurunu taşıyoruz. Mezun olan kadın polislerimiz sizler tarihi Türk Afgan dostluğunun timsali olacaksınız."





Değişim ve gelişim geçiren suçların önlenmesi konusunda ülkelerin polis eğitim kurumlarının iş birliğinin önemli olduğunu dile getiren Selami Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

TÜRK-AFGAN KARDEŞLİĞİNE BİR HALKA DAHA EKLENDİ

"Ülkemiz ve emniyet teşkilatımız ülkeler arası iş birliğinin gelişmesine büyük önem vermektedir. Dostluğunu ve kardeşliğini her zaman hissettiğimiz Afganistan'a desteğimiz her zaman sürecektir. İki ülkenin sınırlara meydan okuyan sevgi ve kardeşliğine katkımız olduysa bununla büyük gurur ve onur duyacağız. Yıllardır süre gelen tarihi Türk-Afgan kardeşliğine bir halka daha ekleyerek sağlamlaştırmak için sorumluluk aldığınızı asla unutmayın."







