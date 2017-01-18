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Afgan kızı kendi fotoğrafına sitem etti

Afgan kızı Şerbet Gula, Steve McCurry'in çektiği kendi fotoğrafı için "O fotoğrafın geçmişte bana yarardan çok zararı oldu.'' dedi.

18.01.2017 - 17:30
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Henüz 10 yaşındayken National Geographic dergisine 1985'te kapak olan fotoğrafıyla ölümsüzleşen 'Afgan kızı' lakaplı Şerbet Gula, yıllar sonra ilk kez konuştu.

15 GÜN HAPİS YATTI

Gula, sahte kimlikle oturum izni almak suçundan geçen yıl Pakistan'da 15 gün hapis yattı.

Afgan kızı kendi fotoğrafına sitem etti

Afgan Kızı' Şerbet Gula, 1985'te 12 yaşındayken bir mülteci kampından çekilmiş fotoğrafıyla National Geographic'e kapak olmuştu.

''O FOTOĞRAFIN YARARDAN ÇOK ZARARI OLDU''

BBC'ye konuşan Şerbet Gula o fotoğrafı ve gelecek planlarını şöyle anlattı:

''O fotoğrafın geçmişte bana yarardan çok zararı oldu. Beni ünlü yaptı ama aynı zamanda tutuklanmama da neden oldu. Önceleri fotoğrafın bana getirdiği ünü ve medyayı sevmiyordum. Ama şimdi o fotoğraftan gelen parayla dul ve yetim kalmış birçok kişiye yardım ediyorum. Bu da bana onur veriyor.''

''HAYATIMDAKİ EN KÖTÜ OLAYDI''

Pakistan'da 15 gün cezaevinde kaldıktan sonra, olayın dünya çapında ses getirmesi nedeniyle Pakistan hükümetinin kendisine ülkede kalmayı önerdiğini belirten Gula, "Onlara ülkeme gideceğimi söyledim. 'Bana burada 35 yıl izin verdiniz. Ve en sonunda böyle davrandınız. Bu yeterli.' dedim. Hayatımdaki en zor ve en kötü olaydı" dedi.

Afgan kızı kendi fotoğrafına sitem etti

2002'de McCurry'nin de aralarında bulunduğu National Geographic ekibi, Afganistan'ın ücra bir bölgesinde Gula'ya ulaşmayı başardı.

DÜNYAYA ÜN SALMIŞTI

Ünlü fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve National Geographic'in haziran sayısına kapak olan ‘Afgan kızı' Gula bütün dünyada tanınmıştı.

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