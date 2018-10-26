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Afgan mülteci botta doğum yaptı

İzmir’in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan Afgan mülteci kadın, botta bebeğini dünyaya getirdi.

İHA | 26.10.2018 - 15:19..
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Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot tespit etti.

Ekiplerce durdurulan botta farklı milletlerden 40 düzensiz göçmen yakalandı.

LİMANA GİTMEDEN DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

Bottaki hamile göçmen kadının doğum sancılarının başlaması üzerine ekipler, kadını hemen Dikili Limanı’na götürmek için bota bindirdi. Ancak kadın limana gitmeden doğumu gerçekleştirdi.

Zehra adı verilen bebek ve annesi, limanda sağlık görevlilerine teslim edildi. Anne ve kızının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Afgan mülteci botta doğum yaptı

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