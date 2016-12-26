Afgan pilot Nilüfer Rahmani ABD'den sığınma istedi

Taliban dönemi sonrasındaki ilk Afgan kadın askeri pilotu olan Nilüfer Rahmani, eğitim için gittiği ABD’den sığınma talep etti.

EĞİTİM İÇİN ABD'YE GİTMİŞTİ

Üç yıl önce Afgan hava kuvvetlerinin ilk kadın pilotu olan Rahmani, 2015 yılında C-130 tipi nakliye uçaklarının eğitimi için ABD'ye gitmişti.

TALİBAN KORKUSU NEDENİYLE SIĞINMA TALEP ETTİ

Eğitimi sona eren Rahmani'nin önceki gün ülkesine geri dönmesi bekleniyordu. Ancak kadın pilot, Taliban ve intikam peşinde olan yakınlarından gizlenmek zorunda kaldığını belirterek can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle ABD'ye iltica talebinde bulundu.

Rahmani'nin ABD ya da Kanada'dan sığınma istediği belirtildi.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Rahmani, Afganistan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdülvahap Vardak'ın ABD'de eğitim gören subayları bu ülkeden sığınma istememeleri konusunda uyardığını, iade edildiklerinde hapse atılacaklarını söylediğini kaydetti.

Kadın pilot, Nobel ödüllü Malala Yusufzai'ye saldırı düzenleyen Pakistan Talibanı'ndan tehdit aldığını, Afganistan'daki ailesinin de tehditler nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldığını belirtti.

ABD'DEN "CESUR KADIN" ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Rahmani geçen yıl ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Cesur Kadın' ödülüne layık görülmüştü. Afgan Savunma Bakanlığı'ndan sözcü Muhammed Radmaniş, Afgan ordusu için milyarlarca dolar harcadıklarını, Rahmani'nin talebinin reddedilmesini umduklarını söyledi.