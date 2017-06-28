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Afgan uyruklu taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Konya'da bir parkta 11 yaşındaki çocuğu taciz edip, parktan götürmeye kalkışan Afgan uyruklu genci vatandaşlar dapr etti.

28.06.2017 - 04:02
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Karaman Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre parka ailesiyle piknik yapmaya giden Ö.S., Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen M.Y.H.'nın elle tacizine uğradı. Şüphelinin elinden sürükleyerek parktan uzaklaştırmaya çalıştığı Ö.S., çığlık atmaya başladı. Oğullarının çığlıklarını duyan ailesi ve parkta bulanan vatandaşlar şüpheli M.Y.H.'yi yakalayarak darp etti.

Afgan uyruklu taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parktaki güvenlik kulubesine sığınan M.Y.H.'yi kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Yaralanan ve kulubedeki koltukların altına saklanan M.Y.H.,'yı polis aracıyla parktan uzaklaştırdı.

Afgan uyruklu taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama olan şüpheli, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Afgan uyruklu taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Afgan uyruklu taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Afgan uyruklu taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Afgan uyruklu taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Afgan uyruklu taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

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