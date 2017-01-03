Afganistan tezkeresi kabul edildi

Tezkerede, BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesi ve 5 Aralık 2001 tarihli Bonn Konferansı sonuçları uyarınca, Afganistan hükümetinin güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve kendi güvenlik kabiliyetlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla 2001 yılında Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti'nin (ISAF) oluşturulduğu, 2003 yılında bu kuvvetin sorumluluk alanının Kabil'in ötesine genişletilerek, stratejik komuta, kontrol ve eşgüdümünün NATO Daimi Konseyinin kararıyla NATO tarafından üstlenildiği hatırlatıldı.

TBMM'NİN HÜKÜMETE VERDİĞİ YETKİYLE ALINAN KARARLAR

TSK'nın TBMM'nin 10 Ekim 2001 tarihli kararıyla hükümete verdiği yetki temelinde, Afganistan'da ISAF harekatının başlangıcından itibaren görev aldığı belirtilen tezkerede, şunlar kaydedildi: "NATO Devlet ve Hükümet başkanları Şikago'da ve Galler'de gerçekleştirilen zirvelerde, Afganistan'ın mutabakatıyla ISAF'ın bitiminden sonra Afganistan'da muharip olmayan Kararlı Destek Misyonunun başlatılmasını kararlaştırmışlardır. Söz konusu misyon, ülke genelinde güvenlik sorumluluğunu üstlenecek Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri'ne eğitim, danışmanlık ve yardım sağlamaktadır. Afganistan ile köklü kardeşlik ve dostluk ilişkileri bulunan Türkiye, Afganistan'ın milli birliği ve bütünlüğü ile bağımsızlığını her zaman desteklemiş; Afgan halkının barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını teminen, her alanda Afganistan ile dayanışma içinde olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dış yardım programlarından birini Afganistan'a yürütmekte olan ülkemiz, 6 Ocak 2015 tarihli ve 1079 sayılı TBMM kararı temelinde söz konusu misyona katkıda bulunmaktadır."





NATO devlet ve hükümet başkanlarının, düzenlenen zirvelerde 2016 yılı sonrasında da misyon kapsamında Afganistan'a sağlanmakta olan katkıların sürdürüleceğini taahhüt ettikleri anımsatılan tezkerede, bu çerçevede, Türkiye'nin misyona katkısının sürdürülmesinin Afganistan ile ikili ilişkilerin ve bölgede izlenmekte olan faal dış politikanın doğal bir uzantısını oluşturacağı ifade edildi.

Tezkerede, hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, TSK unsurlarının NATO'nun Afganistan'da icra ettiği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak amacıyla Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, 6 Ocak 2015 tarihli TBMM kararı ile hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2017 tarihinden itibaren iki yıl uzatılması talep edildi.