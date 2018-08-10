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Afganistan yıllar sonra hava sahasının kontrolünü sağladı

Afganistan Hükümeti, 26 yıldır yabancı ülke kontrolünde olan hava sahalarının denetimini yeniden aldı.

AA | 10.08.2018 - 16:33..
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Taliban rejiminin 2001'de yıkılmasıyla, ülke hava sahası kontrolü yabancı güçlerin eline geçmiş ve 2014'te Afgan makamlarına teslim edilmesinin ardından özel bir şirkete verilmişti. Afganistan Devlet Başkanlığı sözcüsü Şah Hüseyin Murtezevi, yaklaşık 26 yıl aradan sonra hava sahası kontrolünü yeniden sağladıklarını duyurdu.

KONTROL YENİDEN AFGANİSTAN'IN

Kabil Uluslararası Havalimanı'na yeni radar sistemi kurulmasıyla, hava sahası kontrolünün tamamen Afgan hükümetine geçtiğini ifade eden Murtezevi, sistem sayesinde Afganistan'ın hava sahasının kontrol edilebileceğini söyledi.

Afganistan yıllar sonra hava sahasının kontrolünü sağladı

30 MİLYON DOLARLIK RADAR SİSTEMİ

Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Mahmud Şah Habibi, Afganistan hava sahasının artık daha da güvenli olacağını kaydetti.

Yeni kurulan radar sisteminin maliyetinin 30 milyon dolar olduğunu dile getiren Habibi, radarın bakımı ve kontrolü için de her sene 10 milyon dolar harcanması gerektiğinin altını çizdi.

Sovyetler Birliği tarafından kurulan Kabil havaalanındaki eski radar sistemi, 1990'lardaki iç savaş sırasında tahrip olmuştu.

Afganistan yıllar sonra hava sahasının kontrolünü sağladı

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