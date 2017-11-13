Afganistan'da 23 ton uyuşturucu imha edildi

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Van Persie, 1 yıl daha takımda kalmak istediğini Aykut Kocaman'a bildirdi.

Van Persie 1 yıl daha kalmak istiyor

Çin'de dün kutlanan 'Bekarlar Günü'nde tam bir alışveriş çılgınlığı yaşandı.

Hollywood'da art arda gelen taciz ve cinsel istismar suçlamalarının ardından yüzlerce kişi ünlü protesto gösterisi düzenledi

Ünlü şarkıcı Bengü, Beykoz'daki yeni dairesinin kapılarını ünlü bir dergiye açtı.

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Elmas çalmak için Kolombiya'dan geldiler

Kolombiya’dan Türkiye’ye 2 ay önce turist olarak gelen biri kadın 5 kişi, 1 milyon dolar değerinde elmas-pırlanta çaldı.