Afganistan'da ABD askerlerinin bulunduğu konvoya saldırı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un, Bakanlıkta çalışan 2 bin 300 kişinin işine son vermek için rapor hazırladığı ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı 2 bin 300 çalışanı işten çıkardı

Avrupa yakasındaki 13 ilçenin bazı bölgelerinde 4 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek.

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Küba'ya giden Türk solcuların 1 Mayıs kutlaması

Türkiye'den bir grup solcu, 'Emek ve Dayanışma Günü' olan 1 Mayıs'ı fırsata çevirerek tatile gitti.