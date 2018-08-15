taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1369
Euro
6.95725
Altın
1187.55
Borsa
92276.87

Afganistan’da askeri karakola saldırı: 45 ölü

Afganistan’ın Baghlan vilayetinde Taliban’ın bir askeri karakola gerçekleştirdiği saldırıda 45 asker ve polis hayatını kaybetti.

İHA | 15.08.2018 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Dünya

Afgan yetkililer, Taliban’ın Baghlan vilayetinde sabah erken saatlerde Allahuddin Askeri Karakoluna saldırı düzenlediğini açıkladı.Afganistan Savunma Bakanlığından saldırıya dair bir yorum yapılmadı ancak bölgedeki yetkililer, saldırıda 9 polis ve 36 askerin öldürüldüğünü söyledi.

Afganistan’da askeri karakola saldırı: 45 ölü

TALİBAN SALDIRISI

Taliban geçtiğimiz cuma günü, Gazne şehrine büyük bir saldırı başlatmıştı. Afgan güvenlik güçlerinin çatışmaların ardından militanların kent merkezini ele geçirmesine engel olmuştu.

Afganistan’da askeri karakola saldırı: 45 ölü

Afganistan’ın Gazne kentinde Taliban militanları ile Afgan güvenlik güçleri arasına 4 gün süren çatışmalarda en az 100 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, çatışmalarda yaklaşık 30 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında 12 örgüt liderinin de bulunduğu 194 militanın öldürüldüğünü ifade etmişti.

Afganistan’da askeri karakola saldırı: 45 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

390
Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

173
CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

252
Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

83
Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

157
Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

188
PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM