Afganistan'da askeri üsse terör saldırısı: 18 ölü

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, Taliban militanlarının saldırısında 18 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin esir düştüğünü söyledi.

Veziri, Taliban kontrolüne geçen askeri üssün geri alınması için operasyon başlatılacağını kaydetti.

KABİL'DE İNTİHAR SALDIRISI

Farah vilayetindeki saldırının ardından, başkent Kabil’in diplomatik bölgesinde de sabah saatlerinde bir intihar saldırısı meydana geldi.

Saldırının Kabil’in diplomatik mercilerin yer aldığı önemli bir bölgesi olan Şaş Darak’da, NATO genel merkez binasına ve ABD Büyükelçiliğine çok yakın bir noktada gerçekleştiği belirtildi. İntihar bombacısının kendini patlattığı saldırıda 1 ölü, 6 yaralı olduğu açıklandı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.