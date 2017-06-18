Afganistan'da bölge komutanlığına saldırı

Olayda, 7 saldırgandan biri bomba yüklü aracı komutanlığın girişinde patlattı. Diğer saldırganlar da içeriye girerek rastgele ateş açmaya başladı.

Paktiya Emniyet Müdürü Turyaley Abdyani, saldırının ardından çatışma çıktığını ve saldırganların tümünün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abdyani, saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiğini, 16'sının yaralandığını belirtti.

Öte yandan, saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, saldırıda yaklaşık 200 polisin öldüğünü iddia etti.

Komutanlığın yerle bir olduğu olayda, çevredeki binalarda da büyük hasar oluştu.