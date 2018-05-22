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Afganistan’da bombalı araçla saldırı: 16 ölü

Afganistan’ın Kandahar vilayetinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü, 38 kişi de ağır şekilde yaralandı.

AA | 22.05.2018 - 15:25..
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Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Bomba imha ekibinin araca yaklaştığı sırada yapılan saldırı sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

16 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDI

Kandahar Valiliği Sözcüsü Davut Ahmadi, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını belirtti.

Afganistan’da bombalı araçla saldırı: 16 ölü

BOMBA, İMHA EKİBİ ARACA YAKLAŞINCA PATLADILDI

Ahmadi, güvenlik güçlerinin aracı fark ettiğini, saldırının bomba imha ekipleri araca yaklaştığı sırada düzenlendiğini söyledi. Saldırının yaşandığı bölgeye giden yollar trafiğe kapatılırken saldırının şiddetiyle bölgedeki iş yerlerinin de zarar gördüğü aktarıldı.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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