Afganistan’da bombalı araçla saldırı: 16 ölü

Fransa’nın ulusal hava yolu şirketi Air France İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, şirket ile çalışanlar arasında anlaşma sağlanamaması sebebi ile istifa etti, şirket bu istifa kararını onayladı.

MAK'ın yaptığı anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde. Her ankette şişirilen Meral Akşener ise yüzde 12'de kaldı.

1 Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın Meral Akşener ile birlikte MHP'den ayrılarak İyi Parti'yi kuran Yusuf Halaçoğlu, milletvekili listesine giremedi.

2 Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi Sakarya'da AK Parti'den milletvekili adayı olan Eski Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu partisindeki toplantıya Lamborghini marka otomobiliyle gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

3 Türkiye’nin en genç milletvekili adayı Kocaeli'de yaşayan lise öğrencisi Elifnur Bayram, AK Parti'den 11. sıradan milletvekili adayı gösterilerek Türkiye'nin en genç milletvekili adayı oldu.

4 İstanbul’da taksici dehşeti kamerada İstanbul Ümraniye’de taksi şoförü, kavga ettiği kadın yolcusunu bacağından tutarak dışarıya attı. Yerden kalkan kadın ve yoldan geçen bir kişi, taksiye yumruk ve tekme attı, taksici kaçtı.

5 Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listesini oluştururken dikkat ettikleri kriterlere değindi.

6 Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında Ege ve Akdeniz'de operasyon sinyali veren Genelkurmay Başkanı Akar, Yunanistan'da paniğe neden oldu.