Afganistan'da bombalı saldırı: 20 kişi öldü

Afganistan'da ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü.

Saldırının bombalı araçla gerçekleştirildiği belirtildi. Taliban, saldırıyla bir alakalarının olmadığını duyurdu.

ATEŞKES UZATILDI

Öte yandan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, yaptığı açıklamayla Taliban ile ilan edilen ateşkesin tek taraflı olarak uzatıldığını duyurdu.

Gani ateşkesin bitiş tarihiyle ilgili bir açıklamada bulunmadı ve konuyla ilgili Taliban'ın yanıtının beklendiğini duyurdu.