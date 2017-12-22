Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

Afgansitan'da gerçekleştirilen bombalı terör eyleminde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.
MOTOSİKLETE YERLEŞTİRİLDİ
Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, yaptığı açıklamada, Herat'ın Cibril bölgesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
SALDIRIYI ÜSTLENEN ÇIKMADI
Saldırıda 6 kişinin de yaralandığını ifade eden Velizade, yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğunu vurguladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban ve DEAŞ'ın saldırıyı yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.