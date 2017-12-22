Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

Kış hastalıklarından da, depresyonundan da korunmanın yolu iyi beslenmekten geçiyor.

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100 bin lira dolandırdı, harcayamadan yakalandı

Antalya'da yaşanan olayda, Süleyman Ö. polis olduğunu söyleyerek dolandırdığı kişilerden aldığı 100 bin lira ile sadece 100 liralık otobüs bileti alabildi.