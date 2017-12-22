taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA | 22.12.2017 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

Afgansitan'da gerçekleştirilen bombalı terör eyleminde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

MOTOSİKLETE YERLEŞTİRİLDİ

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, yaptığı açıklamada, Herat'ın Cibril bölgesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN ÇIKMADI

Saldırıda 6 kişinin de yaralandığını ifade eden Velizade, yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğunu vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban ve DEAŞ'ın saldırıyı yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İlginizi Çekebilir
Danimarka'da cami sayısı arttı
Arhus Üniversitesinden Prof. Dr. Kühle'nin yaptığı araştırmaya göre, 2006'da 115 caminin bulunduğu ülkede 2017 itibarıyla bu sayı 170 oldu.
İran'da parti yapan 230 kişi gözaltına alındı
İran'da düzenlenen iki ayrı kış gündönümü kutlamasına baskın yapan polis, dans eden ve içki içen kişileri tutukladı.
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ukrayna'ya 'savunma amaçlı geliştirilmiş savunma kapasiteleri' verilmesine karar verildiğini duyurdu.
Kanada FETÖ'cülerin önünü açtı
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ABD, Almanya ve Kanada gibi ülkelere kaçan FETÖ'cülere mülteciliğin önü açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

40
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

83
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

61
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

113
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

70
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM