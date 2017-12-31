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Afganistan'da cenaze töreninde intihar saldırısı: 15 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir cenaze töreninde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 16:33..
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Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganın, vilayetin Behsud ilçesindeki cenaze töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Afganistan'da cenaze töreninde intihar saldırısı: 15 ölü

15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Afganistan'da cenaze töreninde intihar saldırısı: 15 ölü

Hogyani, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sivil olduğu bilgisini paylaştı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

Afganistan'da cenaze töreninde intihar saldırısı: 15 ölü

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