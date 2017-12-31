Afganistan'da cenaze töreninde intihar saldırısı: 15 ölü

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganın, vilayetin Behsud ilçesindeki cenaze töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Hogyani, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sivil olduğu bilgisini paylaştı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.