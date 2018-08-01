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Afganistan'da DEAŞ lideri ile 250 üyesi teslim oldu

Derzab ilçesinde terör faaliyetleri gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın kuzey lideri Mevlevi Habiburahman'ın 250 militanıyla devlete teslim olduğu bildirildi.

AA | 01.08.2018 - 18:15..
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Derzab Kaymakamı Muhammed İsmail, yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın kuzey lideri Mevlevi Habiburahman'ın 250 örgüt üyesiyle yetkililere teslim olduğunu belirtti.

SAYI ARTABİLİR

Teslim olanlar arasında kadın teröristlerin de bulunduğunu aktaran İsmail, bu sayının daha da artabileceğini ifade etti.

İsmail, örgütün Derzab'daki kampının Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından devlete teslim olmaya karar verdiğini kaydetti.

Derzab Kaymakamı İsmail, artık kuzeyde DEAŞ'ın bittiğini ve bunun büyük bir gelişme olduğu vurguladı.

Yaklaşık iki yıldır Derzab ilçesinde terör faaliyetleri yürüten DEAŞ, ara sıra Taliban örgütüyle de çatışmaya giriyordu.

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