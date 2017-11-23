Afganistan'da DEAŞ militanları birbirini infaz etti

Afgan yetkililer, DEAŞ örgütü içinde yaşanan mücadele nedeniyle 15 örgüt üyesinin, doğudaki Nangarhar vilayetinde başları kesilerek öldürüldüğünü söylediler.

SEKİZ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada eyalet merkezi Jalalabad kentinde bugün meydana gelen bir bombalı intihar saldırısında en az sekiz kişinin öldüğü haber veriliyor.

Jalalabad'daki olayda bir intihar saldırganı, görevden uzaklaştırılan bir polis müdürüne destek gösterisi yapmak için toplanan kalabalığın arasına dalarak üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.

Bir hastane yetkilisinin verdiği bilgiye göre sekiz kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

PAKİSTAN SINIRI DEAŞ YUVASI

Denetimsiz olan Pakistan sınırına yakın olan Nangarhar vilayeti, DEAŞ örgütünün kalelerinden biri haline gelmişti.

Valilik sözcüsü Attaullah Khogyani, 15 DEAŞsavaşçısının örgüt içinde çıkan kavga ardından kafaları kesilerek öldürüldüğünü ve olayın Achin mahallesindeki Surkh Ab pazarında meydan geldiğini söyledi.

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olmadı. DEAŞ örgütünden de olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Nangarhar vilayetinde hem DEAŞ ve Taliban militanları sıklıkla çarpışıyorlar. İki grup da sürekli olarak Amerikan hava saldırılarının hedefi oluyor.