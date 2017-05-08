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Afganistan'da DEAŞ'ın Horasan Emiri öldürüldü

Afganistan'da DEAŞ'ın kolu olan Horasan Eyalet örgütünün lideri olan Emir Şeyh Abdul Hasib öldürüldü.

08.05.2017 - 09:58
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Afganistan'da DEAŞ'ın Horasan Emiri öldürüldü

Afganistan'daki NATO kuvvetleri Komutanı General John Nicholson tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın Afganistan'daki yapılanmasına yönelik son dönemde Afgan güçleri ile gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla büyük darbe indirildiği ve 27 Nisan'da gerçekleştirilen ortak operasyonla emir Şeyh Abdul Hasib'in de öldürüldüğü ifade edildi.

"DEAŞ'IN KADERİ BU OLACAK"

Nicholson açıklamasında; "Afgan güçlerini gösterdikleri cesaret ve kararlıktan dolayı alkışlıyorum,bu bizim Afganistan'da müttefiki olduğumuz Afgan silahlı kuvvetleriyle ülkedeki terörle mücadele gösterilen başarının göstergesidir, DEAŞ ve benzeri terör gruplarının kaderi bu olacaktır.Afganistan bu kararlılıkla en kısa sürede terör sarmalından kurtularak huzurlu ortama kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE ÖLDÜĞÜ TEYİT EDİLEMEMİŞTİ

Geçtiğimiz Ağustos ayında öldürülen Afganistan DEAŞ Horasan vilayeti emiri Şeyh Hafiz Said Han yerine seçilen Şeyh Abdul Hasib'in öldürüldüğü daha önce de gündeme getirilmiş ancak teyid edilmemişti. Şeyh Abdul Hasib 8 Martta Kabil'de askeri hastaneye gerçekleştirilen ve 30 kişinin yaşamını yitirdiği hastane baskınını yöneten isimdi.

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