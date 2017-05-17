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Afganistan'da devlet televizyonuna saldırı

Afganistan'ın doğusunda Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde devlet televizyonu binası hedef alındı.

17.05.2017 - 13:22
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Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan ikisinin binanın girişinde üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini söyledi.

3 SALDIRGAN VAR

Üçüncü saldırganın binanın içine girerek ateş açtığını ifade eden Hogyani, saldırgan ile güvenlik güçleri arasında çatışmanın sürdüğünü belirtti.

1 ÖLÜ 14 YARALI

Celalabad Hastanesi Başhekimi Nacibullah Kamaval, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 14 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Afganistan'da devlet televizyonuna saldırı

Çalışanların binada mahsur kaldığı öğrenilirken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Devlet televizyonu binası, Nangarhar Valiliğine yakın mesafede bulunuyor.



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