taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.49595
Euro
6.1867
Altın
1204.555
Borsa
93314.57
Gram Altın
212.943

Afganistan'da FETÖ'ye ait okula baskın

Afganistan güvenlik güçleri, ülkenin batısındaki Herat kentinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir liseye baskın düzenleyerek yönetimi devraldı.

AA | 12.11.2018 - 09:36..
  1. Haberler
  2. Dünya

qwe

FETÖ mensuplarının kışkırttığı öğrencilerin engellemeye çalışmasına rağmen, güvenlik güçleri mahkeme kararıyla okula operasyon düzenledi ve ardından okulun devir işlemleri başlatıldı.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği bu okulların yönetiminin önce Afgan makamlarına daha sonra da Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi için güvenlik güçlerinin okula operasyon düzenlediğini söyledi.

OKULUN YÖNETİMİ TESLİM ALINDI

Güvenlik güçlerinin mahkeme kararıyla okula girdiğini ifade eden Farhad, okul yönetiminin Türkiye Maarif Vakfına devri işlemlerinin başladığını belirtti.

Afgan makamlarının daveti üzerine okula gelen Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, iki ülke arasında yapılan eğitim anlaşması çerçevesinde Afganistan'daki FETÖ okullarının yönetim ve sorumluluğunun vakfa devredildiğini, bu bağlamda ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bulunan iki okul ve iki yurdu teslim aldıklarını söyledi.

Afgan makamlarının Herat'taki okulun Türkiye Maarif Vakfına teslim edilmesi için süreci başlattığını dile getiren Uludağ, ''Kimsenin bu konuda endişesi olmasın, daha kaliteli ve modern bir eğitim sistemiyle Afgan kardeşlerimizin hizmetinde olacağız'' dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

20
Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

176
Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

83
Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

20
Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

21
Ljajic'ten Quaresma'ya duran top isyanı

Ljajic'ten Quaresma'ya duran top isyanı

20
Demet Akalın: Hira için görüşüyorum

Demet Akalın: Hira için görüşüyorum

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM