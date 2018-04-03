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Afganistan'da hava saldırısı: 100 ölü, 50 yaralı

Afganistan'daki hava saldırısında çoğu sivil 100 kişi öldü.

AA | 03.04.2018 - 08:57..
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Afganistan Hava Kuvvetleri, dün ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetine hava saldırısı düzenledi.

ÇOĞU SİVİL 100 ÖLÜ, 50 YARALI

Daşti Arçi Kaymakamı Nasruddin Sadi, Hava Kuvvetlerine ait uçağın, ilçedeki medreseyi bombalaması sonucu aralarında çok sayıda sivilin de bulunduğu 100 kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırıda 50 kişinin de yaralandığını belirten Sadi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

MEZUNİYET TÖRENİNE SALDIRI

Sadi, saldırının medresede hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet töreni sırasında düzenlendiğini söyledi.

Törene Taliban örgütü liderlerinin de katıldığına işaret eden Sadi, ölenler arasında örgütün önde gelen isimlerinin de bulunduğunu vurguladı.

Görgü tanıklarından Hacı Nabi, 500 kişinin katıldığı mezuniyet töreni sırasında düzenlenen saldırıda yaklaşık 50 sivilin öldüğünü öne sürdü.

25 MİLİTAN ÖLDÜ

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Enamuddin Rahmani, daha önce yaptığı açıklamada, saldırının, örgüt liderlerinin medresede toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini ve 25 militanın öldüğünü belirtmişti.

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