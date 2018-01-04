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Afganistan'da intihar saldırı gerçekleşti

Afganistan'da meydana gelen intihar saldırısında 11 kişi hayatını kaybederken, 25 kişinin yaralandığı açıklandı.

İHA | 04.01.2018 - 22:16..
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Afganistan'ın başkenti Kabil'in 9. bölgesinde meydana gelen intigar saldırısını üstlenen çıkmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 kişi hayatını kaybetti ve 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Afganistan'da intihar saldırı gerçekleşti

ÖLENLERDEN 5'İ POLİS

Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandığı ifade edildi. Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, saldırının güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonu düzenlediği bölgede meydana geldiği, bu nedenle ölenler arasında polislerin de bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu doğrularken ölenlerden 5’inin polis olduğunu bildirdi. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

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