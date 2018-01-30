Afganistan'da intihar saldırısı: 11 ölü

Kabil’de Mareşal Fahim Askeri Üniversitesine yönelik intihar saldırısı düzenlenmişti. Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırıda 11 asker hayatını kaybederken, 16 asker de yaralandı. Saldırıda terör örgütü DEAŞ mensubu 3 militanın da öldürüldüğü açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Kabil’deki eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca Kabil’deki lüks bir otele düzenlenen saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti. Her iki saldırıyı da Taliban üstlenmişti.