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Afganistan'da intihar saldırısı: 11 ölü

Başkent Kabil'de askeri akademiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 11'e yükseldi.

İHA | 30.01.2018 - 00:19..
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Kabil’de Mareşal Fahim Askeri Üniversitesine yönelik intihar saldırısı düzenlenmişti. Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırıda 11 asker hayatını kaybederken, 16 asker de yaralandı. Saldırıda terör örgütü DEAŞ mensubu 3 militanın da öldürüldüğü açıklandı.

Afganistan'da intihar saldırısı: 11 ölü

Geçtiğimiz hafta Kabil’deki eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca Kabil’deki lüks bir otele düzenlenen saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti. Her iki saldırıyı da Taliban üstlenmişti.

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