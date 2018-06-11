Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kırsal Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı girişinde düzenlenen intihar saldırısında ilk bilgilere göre, 12 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

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Güvenlik yetkilileri, intihar saldırganının, üzerindeki bombayı, Bakanlık girişinde çalışanların çıkış saatinde patlattığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybedenlerin daha fazla olduğunu öne sürdü.