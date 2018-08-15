Afganistan’da okula bombalı saldırı: 48 ölü

Afganistan Sağlık Bakanı Sözcüsü Vadih Majroh yaptığı açıklamada, 67 kişinin de yaralandığı saldırıda ölü sayısının kesin olmadığını, ilerleyen saatlerde ölü sayısında artış olabileceğini ifade ederek birçok yaralının hayati tehlikesinin bulunduğunu da dile getirdi.

Ölenlerin hepsinin öğrenci olmadığını vurgulayan Majroh, birçok sivilin ve öğretmenin de hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Olayın görgü tanığı Ziya Reza, saat 15.00 civarında patlama sesi duyduğunu ve 10-15 dakika boyunca bölgeye yaklaşamadığını belirterek, "10-15 dakika sonra olay yerine gittik. Ambulanslar yaralıları götürüyorlardı. Ben şahsen 30 dakikaya kadar yaralıların taşınmasında yardımcı oldum" dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıyı kendilerinin yaptıkları iddiasını reddetti.

ASKERİ KARAKOLLARA SALDIRILAR

Öte yandan Taliban’ın ülkenin kuzeyindeki 2 askeri kontrol noktasına saldırı düzenlediği ve 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.