Afganistan'da patlama

Afganistan'ın doğusunda bulunan Host şehrinde bir camide patlama meydana geldi. Reuters haber ajansı Afganistan'da meydana gelen patlamayı doğruladı.

10 ÖLÜ EN AZ 29 YARALI

Olayla ilgili yapılan ilk belirlemelere göre; 10 kişi yaşamını yitirirken en az 29 kişi de yaralandı.

CAMİDE DUA VARDI

Bölgeye gelen polis ekiplerinden biri olan Basir Bina, ekim ayında yapılacak seçimlerde oyların bu camiden verilmesinin planlandığından bahsetti. Ayrıca yetkili, dua için camiye birçok kişinin geldiğini ve bu nedenle sayının daha da artacağının tahmin edildiğini ifade etti.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Şu ana kadar saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Polisin ise olayla ilgili soruşturma başlattı.