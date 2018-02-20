Afganistan’da patlama: 3 ölü

Afganistan’ın doğusundaki Celalabad şehrinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Afganistan’ın doğusundaki Celalabad şehrinde aşiret liderlerinin kaldıkları otelin ikinci katına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attaullah Khogyani, aşiret liderlerinin kaldıkları otelin ikinci katına yerleştirilen bombanın patlatılmasının sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
SALDIRIYI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Patlamada 2 kişinin yaralandığını kaydeden Khogyani, ölen ve yaralananların sivil olduğunu aktardı.
Öte yandan, patlamayı henüz üstlenen olmazken, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için soruşturma başlatıldı.