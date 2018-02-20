Afganistan’da patlama: 3 ölü

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Mehmetçik'ten teröristlere mesaj: Biz geldik siz yoktunuz

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1 Osmanlı Devleti'nin entelektüel hayatında sahaflık Yazar İsmail E. Erünsal, ‘Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar’ adlı çalışmasında sahaflığın imparatorluğun kültür ve sanat hayatındaki yerine dikkat çekiyor.

2 İzinsiz gösteriye katılan sanığa hapis cezası Adana’da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye katılarak polislere molotofkokteyli attığı iddia edilen sanık, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 Osmanlı Devleti'nin entelektüel hayatında sahaflık Yazar İsmail E. Erünsal, ‘Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar’ adlı çalışmasında sahaflığın imparatorluğun kültür ve sanat hayatındaki yerine dikkat çekiyor.

4 Teyzesi Sibel Can hakkında konuştu Şarkıcı Sibel Can'ın 90 yaşındaki Alzheimer hastası anneannesini evsiz bıraktığı iddia edilmişti.

5 Faruk Öndağ'ın 'Çuvallama Sanatı' kitabı raflarda Dr. Faruk Öndağ, yıllardır sahada edindiği tecrübe ile hata yapma hakkımızın hep saklı olduğunu söylüyor bizlere.

6 Kurum: İnşaat sektörüne bir düzenleme yapılmalı Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, inşaat sektöründe konut talebi ve ruhsat başvurularını düzenlemek gerektiğini vurguladı.