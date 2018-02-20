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Afganistan’da patlama: 3 ölü

Afganistan'da bombalı bir saldırı meydana geldi. Saldırının kimin tarafından organize edildiği bilinmezken, en az üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA | 20.02.2018 - 14:26..
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Afganistan’ın doğusundaki Celalabad şehrinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’da patlama: 3 ölü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan’ın doğusundaki Celalabad şehrinde aşiret liderlerinin kaldıkları otelin ikinci katına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attaullah Khogyani, aşiret liderlerinin kaldıkları otelin ikinci katına yerleştirilen bombanın patlatılmasının sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan’da patlama: 3 ölü

SALDIRIYI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamada 2 kişinin yaralandığını kaydeden Khogyani, ölen ve yaralananların sivil olduğunu aktardı.

Afganistan’da patlama: 3 ölü

Öte yandan, patlamayı henüz üstlenen olmazken, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

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