Afganistan'da saldırı: 12 ölü, 36 yaralı

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BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

İngiltere'de BBC'ye röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdüllatif Şener sorusuna, "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım" cevabını verdi.