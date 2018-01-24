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Afganistan'da Save The Children ofisine saldırı

Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar kentinde terör saldırısı meydana geldi. Saldırıda 12 kişi yaralanırken yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.

AA | 24.01.2018 - 10:08..
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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın (Çocukları Kurtarın) ofisini hedef alan intihar saldırısında 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da Save The Children ofisine saldırı

4 KİŞİ SALDIRDI

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani,  yaptığı açıklamada Celalabad kentindeki ofisi hedef alan 4 saldırgandan birisinin üzerindeki bombayı girişte patlattığını, diğer 3'ünün içeri girerek rastgele ateş açtığını belirtti.

Afganistan'da Save The Children ofisine saldırı

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını kaydeden Hogyani, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın devam ettiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, saldırganların ağır silahlar kullandığını ve ofisten alevler yükseldiğini söyledi.

Afganistan'da Save The Children ofisine saldırı

SALDIRIYI ÜSTLENEN ÇIKMADI

Ofisin olduğu bölgeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da iki gün önce başkent Kabil'deki İnternational Oteli'ne düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü yabancı 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan'da Save The Children ofisine saldırı

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