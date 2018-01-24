Afganistan'da Save The Children ofisine saldırı

Kalın: Esed rejimi ile herhangi bir temas söz konusu değil

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas, İngiliz devi Manchester City'den teklif aldığını ancak Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu'nda “Beklemesinler, bu vatanı bölemezler.” sözleriyle herkesi duygulandıran Mehmet Kuzu'nun ailesi oğullarının dönmesini dört gözle bekliyor.

Türk Ar-Ge firması, ABD'nin 50 yıldır tonunu 4,5 milyon dolara sattığı bor türevli füze ve roket yakıtını üretmeyi başardı.

1 Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Alman tanklarının da kullanılması ülkede büyük rahatsızlığa neden oldu.

2 Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şirin Payzın'ın Afrin'de nüfus değiştirme planı var mı? sorusuna, "Bunu biz değil PYD yapıyor" cevabını verdi.

3 Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor Rusya'nın "ABD'nin Suriye'deki tavırları Türkiye'yi operasyona itti" açıklaması hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor" dedi.

4 Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi Ünlü Macar oyuncu Boglarka Csösz, terör örgütlerini temizlemek için Afrin'e giren Türk askerine mesaj gönderdi.

5 Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi Üçüncü Köprü ve Üçüncü Havalimanı gibi mega projelerin engellenmesi için elinden geleni yapan Cumhuriyet, şimdi de Kanal İstanbul'u kendisine hedef aldı.

6 Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler Şehit Musa Özalkan'ın ailesini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikleri cevabı alacaklar" dedi.