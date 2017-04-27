Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

Afganistan Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derzab'ın Aksai, Kömürlük ve Hak Şehidan bölgelerinde DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığını belirtti.
91 KİŞİ ÖLDÜ
Çatışmada 76 Taliban 15 DEAŞ militanının öldüğünü kaydeden Gafuri, 57 militanla 12 DEAŞ üyesinin de yaralandığını söyledi.
Gafuri, çatışmanın, terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığındaki anlaşmazlıkları nedeniyle çıktığını iddia etti.
Gafuri, teröristlere karşı operasyon düzenlemek için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildiğini aktardı.